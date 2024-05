Consegnate 5mila firme di cittadini a favore della separazione delle carriere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Via libera alladei magistrati in Consiglio dei ministri. Nel vertice, durato circa 20 minuti, è stato approvato il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzioneCorte disciplinare. Questa mattina il capo ufficio stampaFondazione Luigi EINAUDI ha consegnato al capo ufficio stampa del ministeroGiustizia un elenco diverificate diitaliani adei magistrati. Le, raccolte sul sitoFondazione Einaudi, in collaborazione con l'UnioneCamere Penali Italiane, sono state trasmesse all'indomani dell'approvazione del disegno di legge costituzionale. "Nel congratularci con lei per l'avvenuta approvazione in Consiglio dei ministri dell'atteso disegno di legge costituzionale sullaci fa piacere farle avere le circa cinquemila, verificate, diche hanno sottoscritto il nostro ddl, molto simile al suo", si legge in una lettera, rivolta al ministro Nordio, scritta dal presidenteFondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, e dal segretario generale, Andrea Cangini.