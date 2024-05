Conferenza con Perini Il museo e le mostre del terzo millennio

Fonte : lanazione di 30 mag 2024

L’incontro dal titolo ‘Il museo del terzo millennio’ sarà moderato dal docente Marco Ciampolini. Si parlerà del museo come luogo in grado di attivare il patrimonio che custodisce. In occasione del ciclo ‘I racconti dell’arte’ oggi alle 16 All’Accademia di belle arti si terrà l’incontro con lo storico dell’arte Marco Pierini (nella foto).

