Conference League ancora una serata amara per la Fiorentina Ciclo finito Italiano verso l’addio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Atene, 30 maggio 2024 – Come un incubo ricorrente, laperde la sua terza finale in due stagioni, la seconda di. Il successo dell’Olympiakos con il gol di El Kaabi nei supplementari sancisce di fatto la fine di un, quello delladi Vincenzo. Comprensibilmente amareggiato, il tecnico viola (al quale va comunque riconosciuto il merito di averla portata lagiocarsi tre finali in due anni), ha rinviato a un prossimo incontro con il presidente Commisso la decisione per il futuro, ma è sempre più probabile un addio. Una scelta che sarebbe stato probabilissimo anche in caso di vittoria, ma certo sarebbe stato un altro modo di congedarsi. Olympiacos-, le foto della finale diLadi Atene ha fatto la partita per lunghi tratti (salvo calare fisicamente nella ripresa e nei supplementari) mauna volta non è stata concreta sotto porta e ha commesso un errore difensivo (Ranieri anticipato nell’azione del gol da El Kaabi.