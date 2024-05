Comunali Baronissi Anna Petta | Diciamo no a confronti pubblici pilotati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024): “Libertà, equità e trasparenza sono questi i principi irrinunciabili per un vero dibattito democratico” «Come candidata Sindaco e come coalizione non parteciperemo al confronto promosso da Memoria in Movimento, che ha ricevuto adesioni da ANPI – Valle dell’Irno, Comitato Civico “I Care”, Link Fisciano – Studenti Indipendenti. La nostra decisione si basa sul fatto che tale confronto è organizzato da candidati presenti nelle liste dei nostri competitor, dai loro supporter. Riteniamo che il dibattito pubblico e politico debba essere libero da condizionamenti, personalismi e tentativi di strumentalizzazione. I cittadini devono essere liberi di scegliere basandosi sui programmi e sulle idee, in totale autonomia». Sono le parole di