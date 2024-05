Com’è umano lui | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

Lui: trama, cast, quante puntate e streaming del Questa sera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Lui!, di genere biografico del 2024, diretto da Luca Manfredi, con Enzo Paci e Camilla Semino Favro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il è ambientato nella seconda metà degli anni '50 a Genova e racconta la storia di Paolo Villaggio (Enzo Paci). Il giovane genovese è solito trascorrere le serate con il suo gruppo di amici, formato da Fabrizio De Andre', il "Polio", professore di lettere sulla sedia rotelle, e Piero, gemello diverso di Paolo. Insieme i quattro ragazzi compiono varie scorribande nella notte. Di giorno, però, mentre il Polio e Piero lavorano o studiano, Paolo e Fabrizio non fanno altro che dormire e nel tempo libero comporre canti, come "I Fannulloni" e "Carlo Martello".