Fonte : tpi di 30 mag 2024

Quante puntate sono previste per Com’è umano Lui su Rai 1? Non essendo una serie tv ma un film andrà in onda una sola ed unica puntata. it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Com’è umano lui | il cast attori del film su Paolo Villaggio