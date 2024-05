Come siamo arrivati alla politica degli insulti Il commento di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 30 maggio 2024) La straordinaria battuta, al di là delle interpretazioni dei finti e ipocriti sacerdoti del “mente corretto”, di Giorgia Meloni rivolta al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dopo il noto insulto pronunciato dal dirigente del Pd in Transatlantico, ha indubbiamente lasciato il segno nella opinione pubblica. E lo ha lasciato in modo inequivocabile perché, oltre ad essere stata una battuta diretta e “ad personam” e quindi non estensibile ad altre realtà, denota che Meloni sa cogliere – al di là di tutte le varie ed articolate letture – la profondità dell’umore popolare. Del resto, sarebbe francamente curioso accusare la presidente del Consiglio di trivialità o di banale populismo a fronte delle tonnellate diche le piovono addosso ogni giorno.