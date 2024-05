Fonte : analisideirischinformatici di 30 mag 2024

Tocca Mai. com. com. In alto a sinistra, tocca Menu Backup. google. Cosa succede quando lo spazio disponibile su Google Drive è esaurito Quando il tuo account raggiunge il limite di spazio di archiviazione: Non potrai sincronizzare o caricare nuovi file.

COME SI CONTROLLA LO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE SU DRIVE GMAIL e GOOGLE FOTO