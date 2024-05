Com’è nato Fantozzi il ragioniere più amato dagli italiani?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il ragionier Ugoè l’emblema dell’uomo medio, il personaggio che, nel corso degli anni, ha dato un volto ed una sostanza alla categoria dei “perdenti” in cui si specchia la maggioranza degli uomini. Maquest’uomo capace di racchiudere in se un cuore comico ma anche profondamente melanconico? La data di nascita diè il 1968. La stessa in cui Paolo Villaggio pubblica una serie di racconti per la rivista L’Espresso.e la frittatona con cipolla – Fonte: CinerizNelle loro pagine si racconta la quotidianità tragicomica di un impiegato medio, tendenzialmente sfortue spesso umiliato il cui cognome è stato preso in prestito da un impiegato della Cosider, collega di Villaggio negli anni in cui lavoravano insieme.