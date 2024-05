Come ha consolidato la sua posizione | anche Von der Leyen loda Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sono lontanissimi i tempi in cui Ursula von der, con la lente d'ingrandimento puntata sull'approdo della destra al governo in Italia, minacciava: «Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti,nel caso di Polonia e Ungheria». E ancora più remoti quelli in cui un suo collega, il commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger, diceva: «I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto». Oggi, dopo meno di due annidi governo, non solo lo scetticismo di Bruxelles nei confronti dell'Italia è stato spazzato via, ma lo scenario si è totalmente capovolto: è il premier, infatti, ad avere il coltello dalla parte del manico. Ad ammetterlo è la stessa von der, che riferendosi ain un'intervista alla televisione pubblica tedesca Ard, sottolineando il ruolo del capo del governo italiano nel varo del «Patto europeo sull'asilo e la migrazione» ha spiegato: «È interessante vedere che hala proprianel Consiglio europeo tra i capi di Stato e di governo.