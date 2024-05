Come funziona il sistema tap to pay su iPhone

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il futuro è sempre più contactless e agli esercenti basterà un solo smartphone e un’app dedicata per ricevere tutti i pagamenti dai propri clienti che hanno effettuato una spesa presso i loro esercizi commerciali. Il “Tap to Pay” suè arrivato in Italia nelle scorse ore ed è destinato a rivoluzionare e semplificare tutto quello che – finora – poteva esser fatto esclusivamente attraverso un terminale POS. LEGGI ANCHE >is the new POS: in Italia arriva la funzione “Tap to pay” Fino a qualche giorno fa, il“Tap to Pay” suera disponibile solamente negli Stati Uniti e in altri otto Paesi (tra cui Gran Bretagna, Olanda e Francia). Una sperimentazione su larga scala iniziata proprio negli USA, con esercenti e cittadini che hanno a disposizione questo strumento – che “sostituisce”, di fatto, il classico terminale POS – sui dispositivi Apple (quelli dotati di NFC) dal 2022.