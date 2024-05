Comando Nato cosa hanno detto i candidati sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 – Andrea Asciuti (Firenze Vera): “Secco no a questa struttura della. Dobbiamo seguire la linea di Giorgio La Pira. Il mondo ha bisogno di pace”.Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce): “Bisogna opporsi alla. Per ragioni militari e economiche. Il sistemaci porta alla guerra”.Cecilia Del Re (Firenze Democratica): “Il destino della caserma deve passare dalla comunità. Firenze è una città di pace. Il Comune si deve opporre alle guerre e alle stragi in atto”.Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze): “Io ricordo che quella è una caserma gestita dal ministero della Difesa. Non dipende dal comune di Firenze. Già oggi è in uso militare, io se sarò sindaca mi impegnerò alla massima attenzione e massima trasparenza su quello che viene fatto”.