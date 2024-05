Colpevole per tutti i 34 capi di imputazione bomba su Trump | rischia 4 anni Processo truccato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Unain vista delle elezioni presidenziali Usa di novembre: Donaldè stato riconosciutodii 34diper il pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels. I dodici giurati dopo due giorni di camera di consiglio hanno raggiunto l'unanimità. L'ex presidente era accusato di avere falsificato la contabilità dellaOrganization per nascondere, alla voce "spese legali" il pagamento di 130mila dollari alla Daniels. Il pagamento venne effettuato attraverso il suo ex avvocato e 'fixer' Michael Cohen per comprare, alla vigilia delle elezioni 2016, il silenzio della Daniels riguardo una passata relazione sessuale con il tycoon, avvenuta nel 2006. L'ex presidentefino a 4di carcere. E' la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente viene condannato in unpenale Donaldè rimasto impassibile alla lettura dello storico verdetto dizza a suo carico nel caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels.