Cologno successo al Recruiting Day di Mc Donald' s | 18 assunti subito dopo il primo colloquio

(Di giovedì 30 maggio 2024)Monzese (Milano), 30 maggio 2024 – Si presentano alla selezione in 73 e un quarto di loro viene assuntoil. ÈMonzese, dove in Villa Casati è stato allestito unDay per Mc’s con la collaborazione del Comune e di Afol Metropolitana. In pochi giorni, al form online si sono candidate circa 120 persone per 50 posizioni a disposizione (anche per categorie protette) all’interno del ristorante colognese, che riaprirà a fine agosto. Alla selezione sono arrivati 73 partecipanti, che hanno avuto la possibilità di sostenere undi lavoro per addetto ristorazione fast food, accoglienza e servizio. Alla fine di questa giornata, 18 candidati sono stati scelti per proseguire l'iter di selezione per lavorare nei vari ristoranti della catena in zona.