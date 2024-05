Cocciaretto-Samsonova in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Elisabettaaffronterà Liudmilaal terzo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La tennista azzurra non ha intenzione di fermarsi e, dopo il colpaccio all’esordio contro Haddad Maia, ha poi battuto anche Bucsa, tornando al terzo turno per il secondo anno di fila. Adesso servirà però un altro capolavoro perché la sua avversaria sarà la russa, che ha travolto (appena 5 games persi in 2 match) prima Linette e Anisimova. Tra le due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà: in palio un posto agli ottavi contro Gauff o Yastremska. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 30 maggio come 1°match dalle 11:00 sul Court Suzanne Lenglen.