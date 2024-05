Fonte : sportface di 30 mag 2024

Abbonarsi a Discovery+ rappresenta l’unico modo, invece, per seguire tutti gli incontri in diretta e non perdersi neanche un punto del torneo. Il tabellone le sorride visto che scenderà in campo da favorita contro la spagnola Bucsa, giocatrice ostica sul rosso ma sulla carta inferiore a Elisabetta.

Cocciaretto-Bucsa oggi in tv | orario canale e diretta streaming secondo turno Roland Garros 2024