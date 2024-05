Cocciaretto-Bucsa in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Elisabettaaffronterà Cristinaal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Protagonista di una fantastica vittoria all’esordio contro Haddada Maia, semifinalista lo scorso anno, il tabellone ora si apre per, opposta alla spagnola. Partita ampiamente alla portata per l’azzurra, chiamata a non sottovalutare un’avversaria che sulla terra battuta sa il fatto suo, ma consapevole di potersi giocare le sue carte al meglio. Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera, ergo si tratterà di una sfida inedita. MATCH RINVIATO A GIOVEDI’ CAUSA PIOGGIA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 29 maggio come 4°match dalle 11:00.