Cobolli-Rune oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di giovedì 30 maggio 2024) Flaviose la vedrà contro Holgernel secondo turno del, secondo Slam della stagione di scena sui campi in terra battuta di Parigi. Il giovane romano, dopo aver raggiunto la semifinale in quel di Ginevra, ha prevalso in quattro set in un match d’esordio non scontato contro il qualificato serbo Hamad Medjedovic. Adesso l’asticella si alza notevolmente contro l’esuberante danese, testa di serie numero tredici, che al debutto ha piegato il piccolo britannico Daniel Evans senza lasciare per strada alcun parziale. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche, nonostante l’ottimo momento di forma, partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Nel mirino per il capitolino, dopo quello ottenuto in avvio d’anno a Melbourne, c’è il secondo terzo turno consecutivo a livello Major.