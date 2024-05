Cna incontra il ministro dell’economia dell’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 30 maggio 2024) ROMA – Ile della pianificazione, Faisal Alibrahim, hato oggi a Roma nella sede della CNA il presidente della Confederazione, Dario Costantini, e il segretario generale Otello Gregorini. Al centro del cordiale colloquio la volontà di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi, gli scambi commerciali e le opportunità di investimento. Il presidente CNA Costantini ha ricordato che la Confederazione è fortemente impegnata a sostenere l’internazionalizzazione delle micro e piccole imprese italiane mettendo in risalto che ci sono ulteriori 90mila imprese che hanno le potenzialità per essere protagoniste sui mercati esteri. IlAlibrahim e il vertice della CNA hanno deciso di costituire a breve un gruppo di lavoro per definire un piano operativo con l’obiettivo di individuare i settori sui quali rafforzare la collaborazione tra le due economie.