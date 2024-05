Cinema | se lo spettatore entra nella giuria

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il caso Goldman, film appena presentato al Festival di Cannes tra critiche entusiastiche, racconta la storia vera di un rapinatore ebreo e militante di sinistra, a processo nel 1976 in Francia per un duplice omicidio di cui si dichiarava innocente. Al pubblico in sala spetterà l’ardua sentenza. «Il processo Goldman secondo me è esemplare perché, come spesso capita, si è trattato di un giudizio in cui non c’erano prove schiaccianti e in cui la pronuncia di colpevolezza o innocenza si basava sull’uso della parola e sulla capacità dialettica dell’imputato, dei testi e degli avvocati. Ed è sempre molto difficile rendere giustizia quando non ci sono prove». Cédric Kahn, 57 anni, regista francese di La noia, che aveva già dedicato un film al serial killer veneziano Roberto Succo, si occupa di un nuovo caso criminale ne Il caso Goldman che, dopo l’anteprima al Festival di Cannes, arriva sugli schermi il 30 maggio.