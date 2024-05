Ciclismo | il campione olimpico Richard Carapaz non difenderà l’oro a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una scelta a sorpresa, ma quasi obbligata per le circostanze. Nelsu strada non troveremo alle Olimpiadi diilin carica: il vincitore dela Tokyo 2020infatti non potrà gareggiare nella rassegna a Cinque Cerchi transalpina. L’Ecuador infatti ha un solo posto assegnato per la prova in linea maschile e la convocazione, visto anche il percorso, è andata alla prima Maglia Rosa del Giro d’Italia 2024 Jhonatan Narvaez. Una scelta condivisibile quella del commissario tecnico ecuadoregno: su un’altimetria perfetta per gli uomini da classiche un uomo in formissima come quello della Ineos Grenadiers. La decisione però non è stata tanto apprezzata dache sperava in un’attesa maggiore da parte della Federazione per poter dimostrare, magari nelle prossime corse, uno stato di forma importante.