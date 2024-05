Ciclismo Giro della Toscana femminile | le novità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lucca, 30 maggio 2024 - Mancano tre mesi alma filtrano le prime indiscrezioni sull’edizione 2024 prevista dal 29 agosto al primo settembre. Brunello Fanini, direttore dell’organizzazione assieme ai suoi collaboratori sta definendo il tutto. Le tappegara che ricorderà l’indimenticabile Michela Fanini e la sua mamma Gulietta saranno quattro con una cronometro individuale e tre frazioni in linea, e per la prima volta in 28 edizioni, ci sarà una madrina e un ospite d’onore. La madrina sarà Mara Mosole, mentre il ruolo di “special guest” sarà affidato al campionissimo Francesco Moser, da sempre vicino alin rosa, che non ha certo bisogno di presentazioni. Mara (56 anni, di origini trevigiane), per chi non la conoscesse, vanta una carriera breve ma intensa cominciata nel 1984, quando vinse il campionato nazionale allievi su strada; fra le senior per lei sono arrivati una serie di prestigiosi piazzamenti, spesso alle spallegrande Maria Canins, e numerosi successi inper l’Italia e l’Europa… fra questi da segnalare una tappaCoppa dell'Adriatico dell’86 davanti alla forte olandese Monique Knol e ad una delle migliori azzurre di sempre Imelda Chiappa.