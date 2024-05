Fonte : movieplayer di 30 mag 2024

Ma sono molto difficili. Nolan odia ripetersi e i sequel solitamente non sono il suo pane, in particolar modo i trequel, come si legge in un estratto del libro sul cineasta inglese The Nolan Variations, scritto da Tom Shone. Il primo film era una storia delle origini.

Christopher Nolan | Non esistono buoni trequel forse solo Rocky 3