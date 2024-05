Chiusa super-rete dei computer-zombie | a guidarla era hacker cinese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (askanews) – A Singapore è stato arrestato quello che è sospettato essere uno dei principali cybercriminali del mondo: un uomo di 35 anni identificato col nome di Wang Yunhe,, avrebbe gestito – secondo l’accusa – per quasi un decennio un enorme “botnet” digrazie al quale avrebbe accumulato una fortuna. Un “botnet” è unadi dispositivi infettati da malware che, all’insaputa dei legittimi proprietari, finiscono per essere utilizzati per attività di cybercrimine. Wang – a dire dell’accusa – era il botmaster, cioè il gestore, di questa. Su di lui si era appuntata l’attenzione del FBI statunitense e di diversi altri paesi. Ma è stato in particolare il Dipartimento alla Giustizia a coordinare un’operazione, che ha visto coinvolti anche investigatori di Singapore e della polizia reale della Thailandia.