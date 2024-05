Chiude per sempre Rai sipario sul programma | cancellato all’improvviso dopo otto stagioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Decisione a sorpresa della Rai,perildi Rai 2. La voce ufficiale non è ancora uscita dai palazzi di viale Mazzini, a lanciare la bomba è il sito blogtvitaliana.it. La Rai, negli ultimi 12 mesi, è stata travolta dai cambiamenti e addii l’ultimo dei quali, quello di Marcello Masi: “Camper è il mio ultimo: ho deciso chequesta edizione lascerò la Rai e andrò in pensione. Ho 65 anni e la mia professione mi ha dato tantissimo”. >>“Sparito dai radar”. Federica Panicucci, la pessima notizia travolge lei e il compagno Marco Bacini: cosa è stato scoperto sulla coppia “Come giornalista sono stato anche direttore del TG2 e poi ho seguito la mia passione per i viaggi. Un giorno, per pura curiosità, ho fatto un calcolo dei chilometri fatti in giro per l’Italia durante la mia carriera: circa un milione.