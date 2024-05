Fonte : today di 30 mag 2024

Chiara Ferragni si è letteralmente lanciata su TikTok. . . . Dopo il video in cui chiedeva ai suoi follower di dare un titolo alla sua espressione - un evidente gioco in cui tirava in ballo Fedez e i video che lo hanno immortalato insieme a un'altra donna - ne ha pubblicato un altro.

Chiara Ferragni crolla e piange in video | il messaggio per Fedez