Chiara Ferragni continua la saga dello scatto imperfetto Fan scatenati | Quando ti ricordi di aver sposato uno che ora guarda i cartoni con la sua nuova tipa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024)ci riprova. Dopo le frecciatine sui social all’ex marito Fedez, beccato con quella che sarebbe la suafiamma, la giovane modella francese, Garance Authié, ha postato nuovi scatti sui social. Nell’ultimo ha di nuovo gli occhi all’insù. Forse per sfottere l’interesse del gossip sulla rottura tra i due coniugi. L’influencer, che già aveva proposto lo stesso un’altra volta cuoricinando chi scherzava sul rapper, ripropone la mossa anche nelle sue stories. E i commenti, contro l’ex compagno, fioccano anche stavolta. «alla cena di natale ti chiedono “ma il fidanzatino?”», è uno dei commenti tra i più apprezzati. E ancora: «Sei bellissimanon so chi ha lasciato chi ma meglio così.. Si è rilevato un moccos di m***a come tutti», commenta Federica.