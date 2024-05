Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | il caso di Siu e i dubbi sul marito

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una donna gravemente ferita, un uomo scomparso nel nulla e la morte di una ragazza che ancora attende giustizia: di questo si ènella puntata del 29 maggio di Chi?, ancora condotto da Federica Sciarelli e ormai indirizzato verso la chiusura di un’altra stagione di grande successo. Chi?, i casi del 29 maggio: si indaga suldi Siu Soukaina El Basri è arrivata in ospedale con una ferita grave al petto e in condizioni molto serie. L’influencer di Biella si trova ancora in ospedale in prognosi riservata e ora si indaga a fondo per capiresia successo a casa sua il giorno del presunto incidente. Le forze dell’ordine sono sulle tracce del, Jonathan Maldonato, che è ora indagato per tentato omicidio.