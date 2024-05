Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi 2024 | due naufraghi fuori percentuali e nominati

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 30 maggio 2024) La dodicesima puntata dell' Isola deiandata in onda ieri sera su Canale 5, è stata all' insegna delle grandi emozioni. Duesono stati eliminati ad un passo dalla finale che, come ripetuto per l' intera serata dalla padrona di casa Vladimir Luxuria, andrà in scena il prossimo 5 giugno. Isola dei: chi ènella dodicesima puntata Al televoto nel precedente appuntamento dell' Isola deierano finiti: Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Linda Morselli e Matilde Brandi. Cosa ha deciso il pubblico da casa? A salvarsi per primo èEdoardo Stoppa, seguito da Karina e Matilde. Al ballottaggio finale tra Linda e Artur, ad avere la peggio è stata proprio la ragazza, che, sorridente, ha fatto ritorno a casa lasciando definitivamente il reality.