Chi è Nicola Bellomo il calciatore del Bari finito sotto inchiesta per l’espulsione contro la Ternana

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 –diè finita nel mirino della Procura Figc. Un cartellino rosso arrivato a risultato acquisito – ilstava vincendo 3-0 la sfida di playout di Serie Bla– e oltretutto con ilche in quel momento era in panchina.è stato cacciato dal campo dopo il litigio con un raccattapalle e a insospettire sarebbero anche delle scommesse effettuate poche ore prima della partita in una ricevitoria di, che puntavano sulpagata 24 volte la posta., boom di scommesse suldi(in panchina). La Figc apre un’Chi èè un centrocampista di 31 anni del. Ha sempre dichiarato di ispirarsi a Marco Verratti: nelle ultime stagioni è stato spesso impiegato nel ruolo di trequartista.