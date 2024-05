Chi è Maura Albites moglie di Paolo Villaggio | l’incontro il matrimonio ed i tradimenti

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 30 maggio 2024)è stata ladi, un amore durato quasi 60 anni, pieno di gioie e dolori. Questa unione meravigliosa tra l’attore genovese e la donna che aveva sposato si è interrotta nel 2017, quandoci ha lasciati per sempre all’età di 85 anni.: un amore lunghissimo Originaria di Genova, la città che ha caratterizzato moltissimo l’espressione artistica diè nota per essere lache gli è stata accanto fino alla fine. Nonostante il suo ruolo, ha sempre amato la riservatezza ed è rimasta lontana dalla grande popolarità che invece aveva raggiunto il marito.si conobbero a Genova, da giovanissimi. Fu l' attore a confermarlo in diverse interviste, svelando alcuni retroscena del loro amore.