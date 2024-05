Chi è Loum Tchaouna attaccante francese promesso sposo della Lazio

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’indizio social suona un po’ come una prova tecnica di saluto. Il ringraziamento per la stagione disputata, conclusasi con un’amara retrocessione in Serie B, le immagini che scorrono di stadio e tifosi, gol e assist, giocate ed esultanze: tutto insomma sembra apparecchiato per la partenza da.