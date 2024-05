Chi è Giada Zanola la mamma di 33 anni spinta giù dal cavalcavia sulla A4 a Vigonza | è omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si chiamaladi 33che mercoledì sarebbe stata buttata già dalche oltrepassa la A4 nei pressi di, in provincia di Padova. All’inizio si pensava ad un suicidio, ma a poche ore dal ritrovamento del cadavere il compagno della donna, di 34, è stato fermato pervolontario e, interrogato davanti al pubblico ministero, avrebbe ammesso di averladal ponte. Dopo la caduta, da un’altezza di 15 metri, la trentratreenne è stata travolta da un camion. Donna caduta dal ponte sull’A4, la svolta: il compagno fermato pervolontario, di origini bresciane e residente in Veneto, è madre di un bambino di tre. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la coppia stava litigando nei pressi del ponte sull’autostrada, non distante dalla loro abitazione.