Chi è Bellarch la Eva di La vita che volevi | una Madonna venuta dal passato

(Di giovedì 30 maggio 2024) Biondissima, sembra arrivata da un’altra epoca indefinita, a metà tra Bridgerton e gli anni ’80:, nata nel 2001, è un’attrice transgender siciliana che abbiamo conosciuto nel ruolo di Eva nella nuova serie Netflix Lache. Nata in un paesino dell’entroterra siciliano, oggivive a Palermo, studia filosofia (con una particolare attenzione per gli studi su genere e sessualità) e per lunghi periodi ha vissuto in Spagna, tanto che parla fluentemente lo spagnolo.– fonte: InstagramUna caratteristica singolare del suo modo di porsi è che lei ama il vintage e tutto ciò che è d’epoca e questo è evidente dalle foto che condivide su Instagram, in cui non solo interpreta varie figure femminili appartenenti ad altri mondi ed epoche, ma attraverso le quali evoca periodi lontani, a metà tra gli anni ’50 e altre epoche addietro.