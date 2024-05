Che ci faccio qui | anticipazioni quante puntate e streaming

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 30 maggio 2024) Che ciqui:Stasera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ciqui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Una nuova serie in tre, in cui Iannacone ripercorre, a distanza di diversi anni, un viaggio nel profondo Sud del Paese, per capire se qualcosa è mutato o se tutto è rimasto come un tempo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nella prima puntata, dal titolo “Ti vengo a cercare”, Domenico Iannacone torna in Calabria, terra dai forti contrasti, per ritessere le fila dell’esistenza di chi si batte per la dignità umana, di chi si espone, di chi resiste e di chi decide di restare. Bartolo Mercuri, il piccolo commerciante di mobili della Piana di Gioia Tauro, con la sua associazione “Il Cenacolo” non ha mai smesso di aiutare i migranti di Rosarno.