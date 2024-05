Chantegrelet – Le Parisien | Il PSG può spendere fino a 80-90 milioni per Kvara credo che non basterà

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Adrien, de Le. Queste le sue parole:: i dirigenti hanno concordato cheè la priorità del PSG per il prossimo mercato "Il PSG inaugurerà una nuova era quest'estate con la partenza di Mbappé al Real Madrid. Pur essendo consapevoli della difficoltà di sostituire un giocatore del genere, i dirigenti hanno concordato cheè la priorità del PSG per il prossimo mercato. Il club non cerca un attaccante di punta, ma piuttosto un'ala che sappia giocare a sinistra, destro di piede, come lui. Tra il PSG e gli agenti dic'erano già stati dei colloqui qualche settimana fa a Roma. Luis Campos si è recato a Roma per incontrare l'agente Mamuka Jugeli ed è chiaro che il giocatore e il suo entourage non siano indifferenti a questo progetto.