Chantegrelet Le Parisien | Campos ha incontrato l’agente di Kvara il Psg spenderebbe fino a 90 milioni per lui

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Radio Punto Nuovo è intervenuto Adriendel quotidiano francese Le, che ha parlato del mercato del Psg che coinvolge anche, l’ala sinistra georgiana del Napoli.: «hadiroa 90per lui» «Il Psg inaugurerà una nuova era quest’estate con la partenza di Mbappé al Real Madrid. Pur essendo consapevoli della difficoltà di sostituire un giocatore del genere, i dirigenti hanno concordato cheè la priorità del club per il prossimo mercato. Il club non cerca un attaccante di punta, ma piuttosto un’ala che sappia giocare a sinistra, destro di piede, come lui. Tra il Psg e gli agenti dic’erano già stati dei colloqui qualche settimana fa a Roma.