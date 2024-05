Cgilsempre meno studenti a ora religione tema è precariato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Premesso buona parte di coloro che sosterranno i concorsi per diventare docenti disono precari, e siamo contenti che queste persone si stabilizzino, i concorsi dicattolica, non sono però la risposta di cui ha bisogno la scuola: c'è unche si chiama precarietà ed ha numeri impressionanti". A dirlo all'ANSA è Gianna Fracassi, segretario generale Flc Cgil che sottolinea anche come "la frequenza dell'ora dicattolica da parte degliè sempre più bassa". I precari nella scuola, tra docenti e personale Ata, sono circa 250mila secondo quanto riferisce il sindacato. .