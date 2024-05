Cena con delitto 3 | Glenn Close e Kerry Washington si uniscono al cast di Wake Up Dead Man

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le attricisono le new entry tra gli interpreti del capitolo 3 del franchise Knives Out ideato da Rian Johnson. Ildicon3, film intitolatoUpMan: A Knives Out Mystery, si è arricchito con due nuovi arrivi, quelli di. Il terzo capitolo delle indagini del detective Benoit Blanc sarà prodotto per Netflix, come il precedente, Glass Onion. Ildel sequel Per ora la produzione diUpMan: A Knives Out Mystery non ha svelato i dettagli dei ruoli affidati a, attrici che affiancheranno sul set il protagonista Daniel Craig, Josh O'Connor, Cailee Spaeny e Andrew Scott. Rian Johnson sarà nuovamente ….