Cattolico-democratici e prossime elezioni | quali opzioni politiche? Il convegno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bergamo. Le, sia europee sia comunali, ripropongono temi di vecchia data: il lavoro, l’ambiente, l’attenzione verso gli anziani, l’evasione fiscale, il diritto alla casa e la natalità. Temi che, secondo il sondaggio svolto da Quorum per Demos, per un 37% dell’elettorato intervistato, avrebbero bisogno di un partito che sostenga i valori cristiani e cattolici. Ma che cosa ne pensano le personalitàdi ispirazione cristiana? Alcune riflessioni in merito sono attese sabato 1° giugno 2024, dalle ore 18:00, presso la Sala Riunioni dell’hotel Palazzo Santo Spirito, di via Torquato Tasso 84, a Bergamo, in occasione del terzo evento pubblico organizzato da Marco Berlanda, candidato per BERGAMO EUROPEA. Dopo aver parlato in precedenti incontri di Cultura e Mobilità, ora l’obiettivo è di stimolare una riflessione con alcuni esponentibergamaschi.