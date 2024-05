Catania | scoperta vasta frode fiscale 16 misure cautelari e sequestri per 29 milioni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 30 maggio 2024) AGI - Operazione contro un sistema di frodi fiscali a livello nazionale. Oltre 140 finanzieri del Comando provinciale etneo in azione nelle province di, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Milano, Brescia, Roma e Pesaro, per eseguire due ordinanze, riguardanti complessivamente 33 indagati, con cui il gip, su richiesta della procura, ha dispostopersonali e reali nei confronti di 16 persone indagate, a vario titolo, per aver realizzato un raffinato sistema disu scala nazionale, con regia unica su, abusando dei vantaggi normativi in tema di "distacco di personale" previsti per i contratti di "rete tra imprese".per 29di euro, tra quote societarie e rapporti finanziari. I reati a vario titolo contestati sono associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, infedele dichiarazione dei redditi, dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute previdenziali e di Iva, autoriciclaggio e riciclaggio di denaro di origine illecita.