Caso Supercoppa spagnola Gerard Pique indagato

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il giudice di Majadahonda che indaga sul trasferimento delladi calcio in Arabia Saudita ha iscritto nel registro degli indagati l’ex calciatore e uomo d’affari,Piqué. Come scrive Marca, citando l’agenzia di stampa EFE, il magistrato Delia Rodrigo ha emesso giovedì un’ordinanza con la quale ha deciso di estendere le indagini ad altre quindici persone, tra cui l’ex giocatore del Barcellona, ma anche il presidente della RFEF Pedro Rocha. Gli inquirenti in particolare indagano su una commissione di 4 milioni.SportFace. .