Caso-Mazzeo, il Pd fa quadrato. "Lo sosteniamo con ancor più forza"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pisa, 30 maggio 2024 – L’onorabilità di Antonionon è in discussione, altro che "impresentabile". E, se possibile, "sosterremo cona maggioree convinzione la sua candidatura al Parlamento europeo". Il Pd faattorno al presidente del consiglio regionale, finito in una lista di 7 "impresentabili" stilata dall’Antimafia in quanto rinviato a giudizio per il crac dell’Unità, dove per sei mesi, 12 anni fa, è stato componente del consiglio di amministrazione dell’allora quotidiano del Pd. Dopo la vicinanza dei vertici regionali dem è il segretario provinciale Oreste Sabatino a uscire allo scoperto e mandare messaggi chiari all’esterno ma, anche e soprattutto, all’interno della sua comunità politica:non si tocca, è sostanzialmente il ragionamento fatto ai fedelissimi, "è l’unico candidato pisano del Pd in lista per le elezioni europee nella circoscrizione Centro e quello che sul territorio il partito sosterrà in modo pieno e inequivoco".