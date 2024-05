Fonte : agi di 30 mag 2024

In particolare - secondo l'imputazione -, nel 2021 avrebbe detto di non sapere nulla dell'esistenza, nella stazione dei carabinieri di Tor Sapienza, di un raccoglitore con atti relativi al caso Cucchi. Poi, in aula, dopo aver ammesso di essere a conoscenza del dossier, avrebbe falsamente affermato di aver comunicato tutto ai suoi superiori.

Caso Cucchi | 3 carabinieri a giudizio per falso e depistaggio