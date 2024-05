Caruso e la sua “playful elegance”

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) Era il lontano 1958 quando il sarto Raffaeledecise di lasciare la città di Napoli per inseguire il suo grande amore, il viaggio lo porterà in Emila Romagna ed esattamente in provincia di Parma nella località di Soragna, dove trasferirà l’estro e la creatività della tradizione sartoriale napoletana, con la moglie creerà il suo atelier iniziando a confezionare abiti su misura per le persone facoltose della zona e gli imprenditori. Negli anni il suo talento verrà riconosciuto dai consumatori/clienti che apprezzeranno la sua maestria nel costruire abiti, nonché le sue grandi doti imprenditoriali, non soltanto quelle sue ma anche dei figli e dei manager che collaborano con lui, anno dopo anno l’aziendas’ingrandirà diventando una realtà importante riconosciuta su tutto il territorio nazionale, una “Fabbrica Sartoriale Italiana” con più di 500 dipendenti.