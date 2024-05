Carrarese l’esodo del popolo azzurro Pullman per Benevento e maxischermo a Marina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Carrara, 30 maggio 2024 - E’ una tribù che balla cantava Jovanotti. Qua è un’intera città a far festa cullando un sogno sempre meno immaginario. Il calcio sta facendo riscoprire un clima di euforia in una città che sta trovando condivisione. Tutti uniti sotto il vessillo di due colori, il giallo e l’, e di una squadra che sta acquisendo visibilità in ambito nazionale. Carrara gonfia il petto e ci crede. Crede che lapossa accedere in serie B. Il prossimo passo è guadagnarsi la finale play-off. Per farlo ladovrà vincere o pareggiare domenica allo stadio ’Vigorito’. "Tutti a" è lo slogan degli ultras della Curva Nord Lauro Perini che stanno preparando un esodo di massa. Chi vorrà viaggiare indovrà dare la propria adesione entro le 16 di domani al Bar Maurin.