Caro energia è boom di costi per le aziende | lo scenario futuro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 – Il tempo passa, ma i problemi restano. In particolare per le imprese le cui attività sono strettamente connesse a un alto consumo energetico e che devono continuare a fare i conti condi approvvigionamento (seppure in calo), ancora estremamente elevati. Sono in effetti passati oltre due anni dall’inizio del conflitto russo-ucraino che ha stravolto il mercato delle forniture die a risentire maggiormente delle implicazioni a esso legate, continuano a essere le cosiddette ‘energivore’, le imprese caratterizzate cioè dal più alto fabbisogno energetico del Paese. Tra queste spiccano quelle che operano nel comparto dell’idrico.più che raddoppiati Nel 2019, prima che scoppiasse la pandemia del Covid-19, le imprese legate al servizio idrico avevano registrato una spesa energetica pari a 300 milioni di euro, saliti esponenzialmente a 800 milioni nel 2023.