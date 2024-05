Carlos Maria Corona spiazza suo padre e fa una confessione sulla Moric

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo la chiusura del suo profilo Instagram, per molto tempo diabbiamo saputo solo quello che dicevano i suoi genitori, ma adesso il 21enne è tornato a parlare davanti ad una telecamera. Ospite del podcast Gurulandia, il ragazzo ha cercato di spiegare il suo rapporto con il, Fabrizio. “Mio papà pensa al lavoro quasi 24 ore su 24, dorme proprio perché deve. Il lavoro per lui è un rifugio e lo è stato soprattutto in carcere. Lui però adesso dovrebbe fare anche altre cose, magari dedicarsi anche alle cose che gli piacciono, ad altre attività. Se mi è mancata la figura di mio? Lui l’ho vissuto, ma non con costanza. Quando c’era però sentivo la sua presenza. Lui mi ha sempre fatto tante cose. Mi ha portato in tanti posti e a me piaceva uscire e stare con lui.