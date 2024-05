Carlo Cottarelli | Il mio nuovo libro racconta la politica; un aneddoto? A mezzanotte alla ricerca di un rasoio per l' incontro con Mattarella

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 30 maggio 2024), economista, editorialista e politico italiano, in occasione della presentazione del suovolume "Dentro il palazzo", ha dichiarato a Il Giornale d'Italia: “Ilè suddiviso in due parti che hanno un elemento in comune, cioè il mio rapporto con il mondo politico. In partico .