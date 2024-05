Canoa Slalom tutti e cinque gli azzurri in semifinale del K1 in Coppa del Mondo ad Augsburg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) In archivio la prima giornata delladeldiad, in Germania. Giornata dedicata alle batterie del kayak, con l’Italia che fa en plein:sualle semifinali. Nessun patema per il campione europeo in carica Giovanni De Gennaro, che sulle acque tedesche si accontenta di un comodo quarto posto in 95.55 senza errori, con il britannico Joseph Clarke a stampare il miglior tempo in 93.35. Inal primo tentativo anche Marcello Beda, diciassettesimo in 100.30 senza penalità, mentre Xabier Ferrazzi è dovuto passare dalla seconda batteria: dopo il cinquantaseiesimo tempo per il salto di porta 10, il figlio d’arte entra nei 40 grazie al quarto tempo di ripescaggio in 101.01 (due penalità). Taglio immediatamente superato anche per Stefanie Horn, che realizza l’undicesimo tempo in coabitazione con Jessica Fox nel primo turno.